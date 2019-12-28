سيعرف الاستهلاك الداخلي للغاز ارتفاعا معتبرا حسب تقديرات سلطة ضبط الكهرباء والغاز ووزارة الطاقة. ويشكل هذا العامل تحديا، في وقت يعرف إنتاج الغاز استقرارا وحتى تراجعا في فترات. ويرتقب أن يتجاوز سقف الاستهلاك المحلي 67 مليار متر مكعب آفاق 2030 أي بنسبة تفوق 73 بالمائة من الانتاج الوطني، مع معدلات نمو تتراوح ما بين 4 و4.5 بالمائة سنويا.

ورغم المشاريع المعتمدة في السنوات الثلاث الماضية منها مشروع تيميمون بمعدل 5 ملايير متر مكعب سنويا ورڤان شمال بـ8 ملايير متر مكعب سنويا وتواب بنحو 12.5 مليار متر مكعب سنويا، إلا أن معدلات إنتاج الغاز الجزائري عرفت استقرارا في الفترة الأخيرة بمعدل 100 و120 مليار متر مكعب، منها 53 إلى 55 مليار متر مكعب كميات مصدرة، موازاة مع ارتفاع متواصل لاستهلاك السوق المحلي. ووفقا لتقديرات وزارة الطاقة، فإن تطور استهلاك الغاز ناتج عن التوزيع العمومي الذي عرف نموا من 13 مليار متر مكعب في 2019 إلى 21 مليار متر مكعب في 2028 بنسبة نمو بلغت 5.2 بالمائة، كما أن استهلاك المحطات الكهربائية مرشح للانتقال من 19 مليار متر مكعب في 2019 إلى 23 مليار متر مكعب في 2028 بنسبة نمو تقدر بـ2.2 بالمائة.

واستنادا إلى تقديرات وزارة الطاقة، فإن أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز تستهلك سنويا لإنتاج الكهرباء، وقد قدر الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي بـ40.4 مليار متر مكعب سنة 2017 بنسبة نمو بلغت 2.8 بالمائة مقارنة بـ2016، وتمثل اقتطاعات سونلغاز النصيب الأهم بنسبة نمو تقدر بـ7.8 بالمائة، فيما عرف استهلاك المحطات الكهربائية نموا بـ8.4 بالمائة ما بين 2017 و2016.

على صعيد متصل، يتوقع مجمع سونلغاز بلوغ استهلاك الغاز الطبيعي في السوق المحلي نحو 48 مليار متر مكعب.

ومن شأن الارتفاع المتواصل للاستهلاك المحلي أن يضع الجزائر أمام معضلة الإبقاء على مستويات عالية للتصدير وتخصيص الجزء الأكبر للاستهلاك الداخلي، علما أن الغاز الطبيعي يمثل النصيب الأكبر من صادرات المحروقات بقرابة 40 بالمائة من مجموع صادرات المحروقات.

وتكشف الأرقام والإحصائيات الرسمية عن تطور الاستهلاك المحلي للغاز الذي تمثل الصناعة جزءا معتبرا منه، حيث يرتقب أن ينتقل من 10 ملايير متر مكعب سنة 2019 إلى 17 مليار متر مكعب في 2028 بنسبة نمو تقدر بـ5.9 بالمائة. ويرتقب انتقال استهلاك المحطات الكهربائية من الغاز من 19 مليار متر مكعب في 2019 إلى 23 مليار متر مكعب في 2028 بنسبة نمو تبلغ 2.2 بالمائة.

بالمقابل، فإن برامج الفعالية الطاقوية يمكن أن تساهم في اقتصاد كميات من الغاز بـ15 مليار متر مكعب.



