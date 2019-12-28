أكد عبد العزيز جراد، الذي عينه اليوم السبت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزيرا أول وكلفه بتشكيل حكومة، أن البلاد "أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا من أجل رفعها".

وقال جراد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف تبون، "استقبلت اليوم من طرف رئيس الجمهورية، وكلفني بتشكيل حكومة وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة".

وأضاف "نحن اليوم أمام تحد كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا"، مؤكدا ضرورة العمل سويا مع كل كفاءات الوطن وإطارات البلاد والمواطنين والمواطنات "من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخروج من هذه المرحلة الصعبة".

في الأخير، أعرب جراد عن يقينه "أن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".