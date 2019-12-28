ولد الوزير الأول المكلف عبد العزيز جراد في فيفري 1954 بولاية خنشلة، ويحوز شهادة عليا في العلوم السياسية.

وشغل جراد مناصب عليا في الدولة من بينها مديرا للمدرسة العليا للإدارة بين سنتين 1989 و1992، ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية سنة 1992، في فترة حكم الرئيس الراحل علي كافي، ومنصب الأمين العام للرئاسة بين سنوات 1993 و1995، في فترة الرئيس اليمين زروال، كما شغل منصب الأمين العام لوزارة الخارجية 2001و2003، خلال حكم بوتفليقة، وأستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية.