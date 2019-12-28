أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة، فيما تمكنت مفرزة أخرى، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بورڤلة، من توقيف خمسة أشخاص واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وحجز أكثر من 10 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي.

وجاء،اليوم السبت، في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 ديسمبر 2019، عنصر(01) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة، فيما تمكنت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، بورڤلة، من توقيف (05) أشخاص واسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وحجز 10 كلغ و112غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ 130 مليون و300 ألف سنتيم".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني أربعة (04) أشخاص وحجزت مركبتين (2) و(33291) قرص مهلوس، ومبلغ مالي يقدر بـ 2 مليار و560 مليون سنتيم بكل من تبسة وورڤلة وسيدي بلعباس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من تلمسان وتيزي وزو (05) تجار مخدرات وحجزوا 60 كلغ من الكيف المعالج".

وفي نفس السياق، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، ثلاثة (03) أشخاص، وحجزت سيارة و4 بنادق صيد و6 كلغ من مادة البارود بكل من أم البواقي وباتنة والمسيلة، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي شخصا على متن سيارة رباعية الدفع محملة بـ 1.75 طن من المواد الغذائية بعين ڤزام".

ومن جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت، عشرة (10) منقبين عن الذهب وحجزت 3 سيارات رباعية الدفع، فيما أحبط حرس السواحل بوهران محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا، كما تم توقيف 48 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وبني ونيف".