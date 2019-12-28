حوّل العشرات من المتضامنين الوقفة الاحتجاجية التي نظمت مساء اليوم أمام بيت الراقي بلحمر الحاج الذي قتل بطعنات سكين صباح الأحد المنصرم، أمام مدخل بيته بعاصمة الولاية غليزان. الوقفة التضامنية إلى مسيرة انطلقت من مكان الوقفة لتكون الوجهة محكمة غليزان أين توقفت لفترة من الزمن لترديد جملة من الشعارات التي كان أرزها "القصاص القصاص" ثم تواصل مسيرتها لتجوب الشارع الرئيسي لعاصمة الولاية، حيث عرفت التحاق العشرات من الشباب وحتى النساء أين اختلطت المطالب بدموع النساء اللواتي قلن بان الراقي بلحمر "كان طبيب الفقراء".

الوقفة التضامنية التي كان لها الشارع المحاذي لبيت الضحية بلحمر غير بعيد عن مقر الولاية القديمة، حضرها متضامنون من الجنسين ومختلف الفئات العمرية لاسيما منهم الشباب. وردد الناقمون من الجريمة، مطلب القصاص القصاص، الاعدام الاعدام.

واطلقوا نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية للتدخل في القضية وانصاف عائلة مازالت تحترق بفراق الوالد. وتساءل عن الخلفيات التي جعلت المشتبه فيه يقتل شخصا غدرا وأمام عائلته. ولم تدم الوقفة التضامنية المطالبة بالقصاص لتتحول إلى مسيرة سرعان مابدأت تتمدد بالتحاق العشرات من المواطنين لها، وسارت عبر الطريق الرئيسي لوسط المدينة. بحضور أمني راقب الوضع فقط وتمت في هدوء تام. وتقاطعت أصوات المشاركين في المسيرة بالتأكيد على أن المشتبه فيه في كامل قواه العقلية وأنه لايعاني من اي مرض وفقهم. وإلى ذلك، يتابع سكان ولاية غليزان مستجدات القضية يوميا ويساير مستجداتها.