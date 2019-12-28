تأكد اليوم السبت مغادرة محمد السعيد لرئاسة حزب الحرية والعدالة خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني للحزب بالجزائر العاصمة.

وجاء في بيان للحزب "وافق المجلس الوطني على إعفاء محمد السعيد من مهامه على رأس الحزب، وكلف منسق المكتب الوطني جمال بن زيادي بتسيير الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي في السنة القادمة لانتخاب رئيس جديد طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب".

وحسب نفس البيان فإن "محمد السعيد كان قد أبلغ رسميا المكتب الوطني قبيل انعقاد دورة المجلس الوطني في أكتوبر 2018 في بومرداس، بنيته اختصار عهدته في نهاية تلك السنة، أي قبل سنتين من أجلها القانوني،إلا أنه أ جل التنفيذ بسبب الأزمة السياسية التي أثارها مشروع العهدة الخامسة واندلاع الحراك الوطني السلمي".