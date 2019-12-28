يتجه مسؤولو فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي لكرة القدم نحو التعاقد مع المدرب الجزائري عبد القادر عمراني الذي استقال من تدريب شباب بلوزداد يوم الخميس الفارط حسبما أوردته اليوم السبت الاسبوعية الرياضية المغربية "المنتخب" على موقعها الرسمي.

ويسعي فريق الحسني الدفاع الجديدي لتعويض المدرب الزاكي بادو المنفصل حديثا بالتراضي عن الفريق للالتحاق بالمديرية الفنية للاتحادية المغربية لكرة القدم.

وحسب نفس المصدري فإن المدرب الجزائري عمراني (63 سنة) ي حل بالعاصمة الدكالية، ويقيم بالغولف الملكي بالحوزية لمفاوضة إدارة الدفاعي وينتظر أن يتم الحسم في تعاقده بشكل رسمي مع الفريق الجديدي في الساعات القليلة المقبلة، في حال توصل الطرفين لاتفاق نهائي حول بنود العقد.

ونشرت "المنتخب" صورا للتقني الجزائري وهو يتابع مباراة فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي أمام اولمبي اسفي الجارية اليوم لحساب الجولة العاشرة من البطولة المغربية لكرة القدم للقسم الأول.

جدير ذكره أن المدرب عبد القادر عمراني وإدارة شباب بلوزداد اتفقتا يوم الخميس الفارط على الطلاق بالتراضي، بعد خمسة أيام من التعادل المسجل داخل قواعده أمام مولودية وهران (1-1)، في ختام مرحلة الذهاب للبطولة الوطنية للرابطة الأولى.