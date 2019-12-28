النتائج الجزئية لمباريات الدور 32 لكأس الجزائر لكرة القدم، التي أجريت اليوم السبت.

جيجل: شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (ر.2) 2 - 0

ميلة: شباب ميلة (ما بين الجهات) - أمل بوسعادة (ر.2) (0-0) تأهل أمل بوسعادة بضربات الترجيح 5-3

جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات) 5 - 0

شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1) 2 - 1

شباب هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 0 - 2

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2) (0-0) تأهل ترجي قالمة بضربات الترجيح 4-1

شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2) 1 - 0

نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة) 0-0 تأهل أمل شلغوم العيد (3-0)

مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات) 3 - 2 (بعد الوقت الإضافي)

شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2) 0 - 2

أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2) 3 - 0

اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 1 - 3

مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1) 0 - 2

أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة) 1 - 0

أهلي برج بوعريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات) 3 - 1

الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات)

جارية حاليا

سا 30ر17/قسنطينة (حملاوي): شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1)

سا 45ر18/بشار: شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)