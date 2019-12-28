كأس الجزائر: النتائج الجزئية للدور 32
النتائج الجزئية لمباريات الدور 32 لكأس الجزائر لكرة القدم، التي أجريت اليوم السبت.
جيجل: شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (ر.2) 2 - 0
ميلة: شباب ميلة (ما بين الجهات) - أمل بوسعادة (ر.2) (0-0) تأهل أمل بوسعادة بضربات الترجيح 5-3
جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات) 5 - 0
شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1) 2 - 1
شباب هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 0 - 2
ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2) (0-0) تأهل ترجي قالمة بضربات الترجيح 4-1
شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2) 1 - 0
نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة) 0-0 تأهل أمل شلغوم العيد (3-0)
مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات) 3 - 2 (بعد الوقت الإضافي)
شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2) 0 - 2
أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2) 3 - 0
اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 1 - 3
مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1) 0 - 2
أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة) 1 - 0
أهلي برج بوعريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات) 3 - 1
الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات)
جارية حاليا
سا 30ر17/قسنطينة (حملاوي): شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1)
سا 45ر18/بشار: شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)