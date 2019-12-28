كأس الجزائر: النتائج الجزئية للدور 32

رياضة
28 ديسمبر 2019 () - إ.ب/وأج
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النتائج الجزئية لمباريات الدور 32 لكأس الجزائر لكرة القدم، التي أجريت اليوم السبت.

جيجل: شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (ر.2)                2 - 0 

ميلة: شباب ميلة (ما بين الجهات) - أمل بوسعادة (ر.2)              (0-0) تأهل أمل بوسعادة بضربات الترجيح 5-3

جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات)                  5 - 0 

شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1)              2 - 1         

شباب هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)    0 - 2 

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2)             (0-0) تأهل ترجي قالمة بضربات الترجيح 4-1

شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2)          1 - 0 

نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة)                0-0 تأهل أمل شلغوم العيد (3-0)

مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات)            3 - 2 (بعد الوقت الإضافي) 

شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2)                       0 - 2             

أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2)                     3 - 0        

اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)             1 - 3 

مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1)           0 - 2 

أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة)                  1 - 0 

أهلي برج بوعريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات)  3 - 1 

الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات)  

جارية حاليا

سا 30ر17/قسنطينة (حملاوي): شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1)            

سا 45ر18/بشار: شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)         

 

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