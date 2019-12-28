حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية لحلاف بولاية غليزان، اليوم السبت، 280 دجاجة فاسد بوزن إجمالي يقدر 565 كيلوغرام، وجاءت هذه العملية،بعد أن أوقفت ذات المصالح شاحنة ثلاجة صغيرة، على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بذات البلدية ،كانت قادمة من اتجاه بلدية عمي موسى، باتجاه بلدية جديوية ، أين تبين أنه على متنها دجاج فاسد موجه للبيع ببلدية جديوية ،

وبعد تسخير الطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة بوادي أرهيو، تبين أن الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري، ليتم تحرير ملف قضائي ضد المعني، مع إتلاف الدجاج المحجوز.