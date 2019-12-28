تمكن فريق شباب أدرار من التأهل إلى دور الـ 16 لكأس الجمهورية لكرة القدم لأول مرة في تاريخ مشواره الرياضي، عقب فوزه، اليوم السبت، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعته بفريق نادي فتح بلدية تلاغ من ولاية سيدي بلعباس على أرضية ملعب المركب الرياضي 18 فبراير ببلدية أدرار.

و قد تألق اللاعبان يوسفات عبدالله و الهامل الشيخ من فريق شباب أدرار في صنع الإثارة بتسجيل هدفي الفوز في الدقائق الأخيرة من المقابلة حيث ألهبوا حماس الجمهور الذي اكتسح مدرجات الملعب بهتافات التشجيع.

و عقب هذه المباراة، يتأهب فريق شباب أدرار ،الذي تأسس عام 1957، خلال الأيام القليلة القادمة لاستقبال على أرضية ملعبه الفائز من المقابلة التي ستجرى بين فريقي جمعية أمل عين مليلة وشبيبة القبائل في مقابلة ستشهد هي الأخرى زيارة إحدى الناديين لولاية أدرار لأول مرة في مسيرتهما الكروية.