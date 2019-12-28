أسفر حادث مرور خطير وقع مساء اليوم السبت بالطريق السيار شرق - غرب بالشلف عن إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

أوضح المصدر أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة السادسة والنصف مساءا، نجم على إثر اصطدام سيارتين عند منطقة "الزواتنية" على مستوى الطريق السيار في شطره الرابط بين بلديتي وادي الفضة والشلف في اتجاه مدينة وهران، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.



وتدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى ومن ثم إجلائهم إلى مستشفى أولاد محمد، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث.