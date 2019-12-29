أفادت شركة المیاه والتطھیر "سیال" الیوم الأحد عن انقطاع في التزويد بالماء الشروب بثلاث بلديات بالجزائر العاصمة غدا الاثنین، بسبب أشغال التنظیف على مستوى ھیكل التوزيع الرئیسي للمیاه بالمنطقة.

وأوضحت "سيال" في بيان لها نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالشركة، ان انقطاع المياه يمس كل من بلديات برج الكیفان على مستوى (وسط المدينة، الزينة 1 و 2 ، محوس، تقسیم سیدي أحمد، صباح صاف، الشواطئ الخضراء وتقسیم عبیلة 1 و 2، إضافة إلى بلدية باب الزوار بأكملھا، وبلدية المحمدية على مستوى حي مختار زرھوني.

وأوضح بیان "سیال" أن عملیة التنظیف ستكون من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة الرابعة زوالا 00.16، على أن تعود خدمة إمدادات میاه الشرب على مراحل بعد نھاية الأشغال.