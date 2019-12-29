أصدرت محكمة سكيكدة، اليوم الأحد، إطلاق سراح بحق سمير لفتيسي شقيق مسعود لفتيسي وأربع متظاهرين آخرين، بعدم تم توقيفهم لتنظيمهم تجمع حاشد لدعم شقيق لفتيسي وسجناء الرأي في جوان الماضي.

وتم الافراج عن المتظاهر اسماعيل شبيلي، اليوم، الذي تم توقيفه يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي، وقد أصدر في حكمه عام حبس منها 6 أشهر غير نافذة، بعد اسنفاذ مدة اعتقاله

ومن جهة أخرى، ستتم محاكمة المتظاهر وليد العيدوني، يوم الأحد 5 جانفي، بعد مشاركته في مسيرة الـ 22 نوفمبر، المتهم بالمساس الوحدة الوطنية لحمله للراية الأمازيغية.

وفي نفس السياق، ستتم محاكمة النشطاء، أسامة مصباح وتوفيق قدوس، يوم الإثنين 6 جانفي، المتهمون بتشهير أحد أعضاء السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.