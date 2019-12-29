3 قتلى في حادث سقوط سيارة بسد خراطة

مجتمع
29 ديسمبر 2019 () - ع.رضوان
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تأكد رسميا وفاة 3 ضحايا الحادث سقوط سيارتهم في سد خراطة، حيث توصلت مصالح الحماية المدنية إلى انتشال جثتين و تواصل فرقة الغطاسين في البحث عن الجثة الثالثة  ، الضحايا تتراوح أعمارهم  من 19 الى 20 سنة ينحدرون من بلديات خراطة و بوعنداس و دراع القايد . الضحايا  كانوا في جولة بمنطقة خراطة قبل أن تنحرف سيارتهم  لتتجه صوبا نحو السد  الذي كانوا لحظات قبل وفاتهم يستمتعون بمناظره الجميلة . اثنين من الضحايا سيواريان الثرى مساء اليوم  بعد صلاة الظهر بمقرات سكناهم  في انتظار الوصول الى الضحية الثالثة التي تكون حسب رجال الحماية المدنية قد ردمتها الأوحال في قاع السد.

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