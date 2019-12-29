تأكد رسميا وفاة 3 ضحايا الحادث سقوط سيارتهم في سد خراطة، حيث توصلت مصالح الحماية المدنية إلى انتشال جثتين و تواصل فرقة الغطاسين في البحث عن الجثة الثالثة ، الضحايا تتراوح أعمارهم من 19 الى 20 سنة ينحدرون من بلديات خراطة و بوعنداس و دراع القايد . الضحايا كانوا في جولة بمنطقة خراطة قبل أن تنحرف سيارتهم لتتجه صوبا نحو السد الذي كانوا لحظات قبل وفاتهم يستمتعون بمناظره الجميلة . اثنين من الضحايا سيواريان الثرى مساء اليوم بعد صلاة الظهر بمقرات سكناهم في انتظار الوصول الى الضحية الثالثة التي تكون حسب رجال الحماية المدنية قد ردمتها الأوحال في قاع السد.