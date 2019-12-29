تمكن أعوان الحماية المدنية لبلدية الأخضرية على بعد 40 كلم غرب مقر ولاية البويرة، اليوم الأحد، من إنقاذ عائلة من موت محقق إثر تعرض أفرادها لآلام في الرأس جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة المتواجدة بالمنزل بمدينة الأخضرية، حسبما علم من الملازم عبدات يوسف المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة.

وأوضح ذات المصدر، بأن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية الاخضرية، تدخلت في حدود الساعة السابعة صباحا و45 دقيقة بحي "480 مسكن" بنفس المدينة من أجل إسعاف وإنقاذ عائلة مشكلة من عشرة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و64 سنة أغلبهم نساء تعرضوا لآلام في الرأس جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بغرف نومهم بالمنزل أثناء الخلود للنوم.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الحادث نجم عن تسرب للغاز من الحنفية المتواجدة بالمدفئة. وقد تم إسعاف وإجلاء المصابين نحو المؤسسة العمومية الإستشفائية بالأخضرية أين سخرت سيارتين أسعاف. مع العلم أن حالتهم ليست خطيرة.