بلعيد محند أوسعيد، من مواليد 20 جانفي 1947 بتونس من عائلة تنحدر من قرية بوعدنان بولاية تيزي وزو، متزوج وأب لثلاث بنات، وحامل لشهادة ليسانس في القانون الدولي العام وكذا ديبلوم في العلوم السياسية.

وتولى الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية عدة مناصب ومسؤوليات طيلة مساره المهني, الذي بدأه صحفيا بالتلفزيون الجزائري ثم مديرا عاما لجريدة الشعب و مديرا عاما لوكالة الإنباء الجزائرية قبل ان يشغل منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت (لبنان).

كما تولى منصب سفير الجزائر بالبحرين و مدير للإعلام والصحافة والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية و كذا ممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي قبل أن يشغل منصب وزير الاتصال.