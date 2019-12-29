تم، اليوم الأحد، إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لمداوروش وكذا نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للزوابي وذلك بقرار من والي سوق أهراس الوناس بوزقزة، حسبما علم من المكلفة بالاتصال بمصالح الولاية إينال العايب.

وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أوضحت المكلفة بالاتصال بأنه "تم ضمن نفس القرار إنهاء مهام رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي البلدي لمداوروش".

وأشارت ذات المسؤولة، إلى أن والي سوق أهراس اتخذ قرارات إنهاء مهام هؤلاء المنتخبين جراء متابعتهم بتهم تتمثل في "تبديد المال" و "سوء استغلال الوظيفة."

كما أفادت ذات المتحدثة، بأن قرارات إنهاء المهام جاءت بالاعتماد على المادة 43 من قانون البلدية والتي تنص على أنه "يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا و فوريا ممارسة مهامه الانتخابية."