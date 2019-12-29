إعادة فتح وكالة البنك الخارجي بسويداني بوجمعة
مال و أعمال
29 ديسمبر 2019 () - واج/س.أ
أشرف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرشي اليوم الأحد على إعادة فتح الوكالة التجارية للبنك التي تم إحراقها و تخريبها من طرف مجهولين في الفاتح مارس الماضي.
و قد تمت إعادة بناء "وكالة الجزائر"ي التي تحمل الرمز 101 و التي تقع بـ 20شارع سويداني بوجمعة (بمحاذاة فندق الجزائر سان جورج)، كما تم تزويدها بأحدث التجهيزات، حسب ما أفاد به بيان للبنك.
و كانت الوكالة قد عرفت خسائر فادحة بفعل تعرضها للحرق والتخريب في 1 مارس الماضي من طرف مجهولين، يذكر نفس المصدر.