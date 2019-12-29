إعادة فتح وكالة البنك الخارجي بسويداني بوجمعة

مال و أعمال
29 ديسمبر 2019 () - واج/س.أ
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أشرف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرشي اليوم الأحد على إعادة فتح الوكالة التجارية للبنك التي تم إحراقها و تخريبها من طرف مجهولين في الفاتح مارس الماضي.

و قد تمت إعادة بناء "وكالة الجزائر"ي التي تحمل الرمز 101 و التي تقع بـ  20شارع سويداني بوجمعة (بمحاذاة فندق الجزائر سان جورج)،  كما تم تزويدها بأحدث  التجهيزات، حسب ما أفاد به بيان للبنك.

و كانت الوكالة قد عرفت خسائر فادحة بفعل تعرضها للحرق والتخريب في 1 مارس الماضي من طرف مجهولين، يذكر نفس المصدر.

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