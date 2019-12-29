قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة اليوم الأحد بعقوبة السجن المؤبد في حق شخص أقدم على ارتكاب جناية القتل مع سبق الإصرار في حق صهره.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر أوت 2018 بمدينة سعيدة عندما تشاجر المتهم البالغ من العمر 38 سنة مع الضحية ذي 19 عاما بسبب خلافات عائلية بينهما أين أقدم الجاني على إثرها بتوجيه عدة طعنات خنجر للضحية آخرها كانت على مستوى الصدر تسببت في إحداث نزيف حاد أدى إلى الوفاة بحسب تقرير الطبيب الشرعي.

و من جهته ذكر دفاع الطرف المدني أثناء جلسة المحاكة أن المتهم أقدم على ارتكاب هذه الجريمة بدم بارد وأنه يوم الواقعة كان في كامل قواه العقلية مطالبا من هيئة محكمة الجنايات تطبيق القانون.

و أشار دفاع المتهم من جانبه أن موكله كان يوم ارتكابه لجانية القتل في حالة دفاع شرعي عن نفسه وأن الضحية هو الذي قدم لمنزل موكله للاعتداء عليه وشتمه مما تسبب في نشوب شجار بينهما أدى إلى وقوع جريمة القتل.

و أضاف أن موكله قام بتسليم نفسه مباشرة إلى عناصر الشرطة لحظة حضورهم لمكان وقوع الجريمة مطالبا بتمكينه من ظروف التخفيف.

وقبل صدور الحكم التمس ممثل الحق العام أثناء جلسة المحاكة عقوبة الإعدام في حق المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار.