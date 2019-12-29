كشف الأستاذ مفتاح لعربي محامي فريق شبيبة القبائل، مساء الأحد ، في فيديو بث في صفحة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" الفريق أن إدارة النادي قد قررت رفع دعوى قضائية في حق 15مناصرا الذين اتهمهم "بزرع الفتنة وسط الفريق " ، و ذالك على خلفية تسببهم في أحداث مؤسفة شهدها الفندق الذي أقام به وفد الشبيبة عقب نهاية المباراة أمام الرجاء البيضاوي بخسارة "الكناري" بهدفين لصفر .

حسب الاستاذ مفتاح لعربي إن الانصار المعنيين بالدعوى القضائية تنقلوا إلى المغرب بنية "خلق الفتنة" من خلال تصرفاتهم الغير لائقة قبيل إثناء إجراء اللقاء من خلال التلفظ بكلام بذىء إزاء رئيس النادي شريف ملال و عناصر الفريق و أنهم تنقلوا بعد نهاية اللقاء إلى الفندق الذي أقام فيه وفد الشبيبة و قاموا بتصرفات غير لائقة دفعت بمسيري االفريق للخروج من غرفهم للحديث معهم و دخل الطرفان في إشتباكات يدوية دفع بالشرطة المغربية للتدخل لفظ النزاع. دعا في الاخير محامي الشبيبة المصدر الأنصار للبقاء ملتفين حول فريقهم للوقوف أمام كل من يسعى لزعزعة أستقراره .