تصدر ريال مدريد الأسباني قائمة الأندية الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم حيث يمتلك أكثر من 223 مليون متابع بين مواقع "تويتر" و"فيس بوك" و"انستقرام" إضافة إلى كونه أكثر الأندية بحثا في متصفح الإنترنت بشكل عام.

وأوضحت صحيفة "أس" الأسبانية - وفقا للدراسة التي أعدها موقع "سبورتنج أنتيليجنز" العالمي المتخصص في عمل الإحصائيات الرياضية خلال شهر نوفمبر الماضي û أن برشلونة جاء في المركز الثاني حيث يمتلك 213.6 مليون متابع بين المواقع الثلاثة أي أقل بعدد 10 ملايين متابع من ريال مدريد بينما جاء المركزين الثالث والرابع من نصيب مانشستر يونايتد وتشيلسي على التوالي

وباحتساب وجمع متابعي تلك الناديين الإنجليزيين معا فلن يصلوا حتى إلى عدد متابعي نادي برشلونة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي ي حيث يمتلك "الشياطين الحمر" 126 مليون متابع بينما يمتلك "البلوز" 81 مليون متابع.

أما نادي أتلتيكو مدريد فيحتل المركز الخامس عشر في قائمة الأندية الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم بامتلاكه لعدد 27 مليون متابع عبر جميع حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفوق أيضا عن طريق موقع فيسبوك والذي يمتلك عليه أكثر من 13 مليون متابعي أي أكثر من نصف إجمالي متابعيه.

وأضافت الصحيفة أن كرة القدم احتكرت قائمة الفرق الرياضية التي تضم أكبر عدد من المتابعين في العالم حيث تغطى قائمة الأندية العشر الأوائل من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا خمس أندية من البطولة الإنجليزية وناديين من البطولة الإسبانية ونادي من البطولة الإيطالية ونادي من البطولة الألمانية ونادي من البطولة الفرنسية.