ذكرت وزارة الخارجية الأثيوبية أن التحضيرات جارية بشكل جيد لاستضافة الدورة الـ33 العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها من 06 إلى 10 فيفري 2020 في أديس أبابا.

وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة نيبيات جيتاشيوي أن لجنة التنظيم الوطنية الأثيوبية التي تضم كافة الفاعلين المعنيين تعمل بدون كلل لإنجاح هذه القمة التي ستقام في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية.

وأوضح جيتاشيو أن لجنة التنظيم تركز على المحاور الرئيسية مثل النقل والأمن والفنادق وغير ذلك من الخدمات.

وستكون دورة جانفي 2020 القمة الـ57 من نوعها التي ستستضيفها أثيوبيا منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تمخض عنها الاتحاد الإفريقي.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن جيتاشيو قوله "إن ذلك يثبت قدرة البلاد على استضافة الاجتماعات رفيعة المستوى".

وستناقش القمة الـ33 العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي محور "إسكات صوت الأسلحة.. تهيئة الظروف الملائمة لتنمية إفريقيا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية أنه "علاوة على مسألة الاندماج الاقتصادي فإن محور هذه السنة يهدف إلى إحلال السلام في كل ربوع القارة . كما يتناغم مع أجندة 2063 لبناء قارة مزدهرة يسودها السلام".