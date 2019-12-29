فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-0 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاحد على ملعب الإتحاد، في ختام الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغى حكم المباراة هدفا للضيوف في الدقيقة 27 احرزه اللاعب ليس موسيت وذلك بعد العودة لخاصية تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الاول سلبيا.

في الشوط الثاني، دخل مانشستر سيتي ضاغطا من أجل التسجيل وهو ما تحقق في الدقيقة 55 عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من تمريرة رائعة للبلجيكي كيفن دي بروين.

ويعتبر هذا الهدف رقم 1000 في مباريات الدوري التى شارك فيها جوارديولا مدربا للفرق التى تولى تدريبها في مسيرته، بداية من برشلونة ثم بايرن ميونخ وأخيرا مانشستر سيتي.

الهدف الثاني جاء بعد تمريرة حاسمة من “محرز” الذي انطلق من وسط الميدان مراوغا المدافع وواضعا الكرة على طبق لدي النجم البلجيكي كيفن دي بروين الذي حولها لهدف في الدقيقة 82.

وبهذا وصل “محرز” لتمريرته الحاسمة الرابعة هذا الموسم في البريمرليغ اضافة الى 5 أهداف.