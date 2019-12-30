فاز الدولي الجزائري، رياض محرز، بجائزة أفضل لاعب عربي لسنة 2019، وذلك بعد منافسة شرسة كانت أمام العراقي مهند علي.

وفي استفتاء لبرنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه مصطفى الأغا، عبر قناة "أم بي سي" السعودية، فاز محرز بالجائزة أفضل لاعب عربي لسنة 2019، خصوصا بعد المردود الجيد الذي قدمه رفقة كتيبة جمال بلماضي، بعدما ساهم في تتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا في مصر.

كما رشحت "الكاف" رياض محرز في قائمة كأفضل لاعب إفريقي لسنة 2019 والتي سيتم التعرف على الفائز في 7 جانفي 2020 بمصر، والتي يتنافس عليها رفقة المصري، محمد صلاح والسينغالي، ساديو ماني.