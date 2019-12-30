قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أنه علينا إعطاء الرئيس، عبد المجيد تبون، فرصة كاملة معلنا قبول "حمس" المشاركة في الحوار مع السلطة إذا تم استدعاؤها.

وتحفظ مقري، في ندوة صحفية اليوم الاثنين: عن إمكانیة مشاركة الحركة في الحكومة، معلنا أنھا تقبل المشاركة في الحوار بعد رحیل الباءات، قائلا "نحن دعاة التوافق تمنينا أن يكون التوافق خلال الانتخابات لكن من بيدهم الحكم يتحملون مسؤوليتهم، الرئيس إذا أحسن سندعمه وإذا أخطأ سنقومه، وإذا ما دعينا للحوار فسنشارك فيه".