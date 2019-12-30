ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد ترغب في تجديد عقد نجمها الفرنسي، كريم بن زيمة، لفترة طويلة تضمن اعتزال اللاعب لكرة القدم رفقة الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد المهاجم بن زيمة مع فريقه الإسباني سينتهي صيف 2021، لذلك ترغب الإدارة في تمديد وتحسين عقد النجم الفرنسي لفترة أطول.

وتابعت الصحيفة أن إدارة النادي الأبيض تهدف إلى تجديد عقد اللاعب لموسمين إضافيين، لينتهي بذلك صيف 2023، عندما يبلغ من العمر 35 عاما، أي قد ينهي بذلك مشواره الكروي داخل أسوار "سنتياغو برنابيو".