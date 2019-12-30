ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، إثر كمين قرب بني ونيف، بولاية بشار، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بإثنى عشر (12) قنطار و(50) كيلوغرام، في حين حجز عناصر الدرك الوطني 95.8 كيلوغرام من نفس المادة بعين تموشنت، حسبما أورد اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 20 شخصا وضبطت أربع شاحنات وخمس مركبات رباعية الدفع و 13,5 طن من المواد الغذائية و 74600 لتر من الوقود الموجه للتهريب، بالإضافة إلى بندقية صيد وستة أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 10538 قرص مهلوس بكل من غليزان وأم البواقي.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 22 شخص بوهران، فيما تم توقيف 23 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من خنشلة وتلمسان.