عثر على جثة الشاب المفقود (في العشرينات من العمر)، أمس الأحد، في منطقة صخرية ببلدية العطف (شرق غرداية)، حسبما أفاد بيان نشرته اليوم الإثنين خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية غرداية.

وتم اكتشاف جثة الضحية ( ح . ح .م ) بالقرب من كهف في منطقة صخرية ببلدية العطف، حيث كانت الضحية تعاني من اضطرابات عقلية، وفقًا لتصريحات أدلى بها أقاربها لوكالة الأنباء الجزائرية .

وفور إبلاغ العائلة باختفاء ابنها، تحركت مصالح الدرك الوطني رفقة عديد المواطنين التي قامت بعملية تمشيط لمنطقة العطف بدعم من مروحية تابعة لذات الجهاز الأمني .

كما قامت الشرطة العلمية بمعاينة مكان اكتشاف الجثة في محاولة لجمع بعض العناصر التي من شأنها توضيح حيثيات وفاة الضحية.