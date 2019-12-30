أعلن رئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد شهرا إضافيا، وفق ما أفاد به الرئاسة التونسية

وقال ذات البيان، إن إعلان تمديد حالة الطوارئ سيمتد من 1 إلى 30 جانفي المقبل 2020، وسيشمل ذلك "كامل تراب البلاد".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد الجارة ليبيا عملية عسكرية يخوضها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضد الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس.

وشدد الرئيس التونسي قبل أيام على أن بلاده "لم ولن تدخل في أي تحالف مع أي طرف" فيما يتعلق بالأزمة الليبية، مكذبا ما تردد بشأن اتفاقه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الخصوص.

وقال أردوغان، إنه قد يرسل قوات إلى ليبيا "في حال وافق البرلمان في تركيا على ذلك"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي ضمن زيارة مفاجئة لتونس في 25 ديسمبر الجاري.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة، الخميس، بعد عودته من تونس: "سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان"، في السابع من جانفي المقبل.