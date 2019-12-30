بلغت نسبة نمو الاقتصاد الجزائري 1.2 بالمائة في الربع الثالث لـ 2019، مقابل 1.3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب ما أوردته، اليوم الاثنين، الديوان الوطني للإحصائيات.

وقد عرفت مختلف القطاعات نموا لنشاطاتها خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر، باستثناء القطاع الفلاحي الذي تراجع بـ 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لعام 2018، حسب منشور الديوان المتعلق بالحسابات الوطنية خلال الربع الثالث من 2019.

وقد حقق قطاع المحروقات نموا بـ 1.4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام

الجاري، بعدما عرف تراجعا بنسبة 8.4 بالمائة خلال الفترة المماثلة لـ 2018 .

بالمقابل، شهد نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تقهقرا حيث لم يتعدى

1.4 بالمائة خلال الربع الثالث من السنة الجارية، بعدما بلغ 3.7 بالمائة خلال

نفس الفترة من السنة الماضية.