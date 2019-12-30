شب حريق مهول، ظهر اليوم، في حي القنطرة (مناخ فرنسا) بوادي قريش بالعاصمة داخل شقتين، ما تسبب في اختناق شخصين بالغين جراء استنشاقهم للدخان، فيما لقي رضيع حتفه حرقا بألسنة اللهب، وفق ما كشف عنه رئيس خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، الملازم الأول بن خلف الله خالد.

وكشف المتحدث أن مصالحه تلقت اتصالا في حدود الساعة منتصف النهار و10 دقائق، ليتم إرسال التجهيزات اللازمة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم التحكم في ألسنة اللهب ومنعها من الامتداد أكثر، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة لشخصين مختنقين، بينما نقلت جثة الرضيع إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى لمين دباغين بباب الوادي.