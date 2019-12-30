خلف انحراف حافلة نقل لاعبي أصاغر نادي آمال برج غدير (برج بوعريريج) لكرة القدم إصابة 19 شخص بجروح خفيفة، حسب ما علم اليوم الاثنين من المديرية المحلية الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المديرية علي دحمان رابح أن الحادث وقع بالمكان المسمى الشلالخة على مستوى الطريق الولائي رقم 42 ببلدية تقلعيت التابعة لدائرة برج غدير.

وأضاف أن الحافلة كانت تقل 19 شخصا (18 لاعبا و مدربهم) ينتمون لفريق آمال برج غدير لكرة القدم فئة أصاغر (أقل من 14 سنة).

وأشار نفس المصدر إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين بعين المكان ليتم إجلاؤهم فيما بعد نحو العيادة متعددة الخدمات لبلدية غيلاسة.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.