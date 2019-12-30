بلغت عملة الأورو أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف اليوم الاثنين في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على الدولار جراء التفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفاق النمو العالمي.

وفاقمت التداولات الهزيلة بنهاية السنة الضعف العام في العملة الأمريكية التي سجلت انخفاضا على مدى ثلاث جلسات متتالية وتكبدت يوم الجمعة أكبر تراجع في يوم واحد منذ جوان.

وارتفع الأورو إلى 1.1211 دولاري وهو أقوى مستوياته في التعاملات المبكرة الاسيوية منذ 13 اوت.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 بالمائة إلى 96.821، كما تراجعت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني لتخسر 0.3 بالمائة إلى 109.17.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمائة إلى 1.3106 دولار. وانخفض مقابل الأورو بـ 0.1 بالمائة إلى 85.51 بنس.

وتراجع الإسترليني منذ منتصف سبتمبر بسبب مخاوف من اتجاه بريطانيا إلى خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2020.

وارتفع اليوان الصينيي ليتماسك دون المستوى المهم البالغ سبعة يوانات للدولار. وفي تعاملات الأسواق الخارجية، ارتفعت العملة الصينية إلى 6.9752 وهو أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر.