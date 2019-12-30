أعدت قيادة الدرك الوطني إجراءات خاصة لتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة بالاعتماد على مخططات أمنية مدروسة بهدف ضمان السيولة المرورية، والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه "بهدف مرور هذا الحدث السنوي في جو آمن تسوده الطمأنينة والسكينة، أعدت قيادة الدرك الوطني إجراءات خاصة بهذه المناسبة اعتمادا على مخططات أمنية مدروسة, تشمل جميع محاور الطرق, المواصلات وكافة المناطق السياحية، الأماكن العامة، الساحات العمومية، الأسواق، فضاءات الترفيه والتنزه وغيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين، وذلك لتأمين حركة المرور وضمان السيولة المرورية، وكذا الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".

وترتكز هذه الإجراءات الخاصة بتأمين هذا الحدث على "تدعيم التشكيلات الثابتة والمتحركة للدرك الوطني بالمورد البشري والعتاد المتحرك و المتخصص, تكثيف الدوريات بالوسائل المتحركة والراجلة، تعزيز عمليات تأمين ومراقبة الأماكن العامة بما فيها المراقبة الجوية, على مدار 24 ساعة".

ولزيادة الضمانات الأمنية، أكد البيان ذاته بأن وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني "تبقى في خدمة المواطنين، وتضع تحت كامل تصرفهم مختلف الوسائط المساهمة في تحقيق أمنهم, تقديم يد المساعدة لهم ونجدتهم بأقصى سرعة ممكنة، وتضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر (55 10، صفحة الفايسبوك، الموقع الإلكتروني لتطبيق +طريقي+, إضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة و الاستعلام عن بعد (ppgn.mdn.dz)".

كما تدعو قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر, خاصة في ظل الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء (الأمطار الجليد الرطوبة والضباب والزوابع الرملية في المناطق الجنوبية)، خاصة في الليل والصباح الباكر.

و أشار البيان إلى تزامن حلول السنة مع العطلة المدرسية الشتوية "التي تشهد بالضرورة توافد أعداد معتبرة من المواطنين على المنتزهات وفضاءات الترفيه المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية عبر كامل التراب الوطني، علاوة على الأجانب المقيمين والمتوافدين في إطار السياحة خاصة على جنوبنا الكبير، إذ تشهد هذه الفترة حركة تنقلات جد كثيفة للأشخاص والمركبات".