أشار بيان لوزارة التجارة اليوم الاثنين أنه تم اختيار ما يقارب 700 مخبزة في ولاية الجزائر العاصمة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية في تجربة نموذجية.

في هذا الصدد، ترأس وزير التجارة، سعيد جلاب اليوم الاثنين اجتماع خصص لحملة تعميم استعمال الأكياس الورقية التي انطلقت خلال معرض الإنتاج الوطني بالموازاة مع حملة مكافحة تبذير الخبز.

و أضاف البيان أن الاجتماع عرف مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين و هم منتجو مواد التغليف و أصحاب المطاحن و الجمعيات المهنية و جمعيات حماية المستهلك من اجل تحديد آليات إطلاق هذه الحملة "التي ستبدأ كمشروع نموذجي في الجزائر العاصمة".

و ستمس العملية عند انطلاقها 700 مخبزة في الجزائر العاصمة.

و تابعت الوزارة في بيانها "أن هذا المسعى التدريجي و الشامل سيعمم على كافة القطر الوطني بعد تقييم التجربة النموذجية"، مضيفة أن جميع الفاعلين في هذا المجال "تعهدوا بإنجاح هذه الحملة ذات المنفعة العامة".

و دعما لهذه العملية سيتم وضع برنامج خاص بالتنسيق مع جميع الشركاء و إطلاقه عبر مختلف وسائل الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنها ستعقد اجتماع ثان يخصص لحملة مكافحة تبذير الخبز في السابع من شهر جانفي المقبل، يضم مختلف المتدخلين المعنيين بغية وضع الخطوط العريضة لمخطط العمل 2020.