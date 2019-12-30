صوتت نقابة سي.جي.تي العمالية الفرنسية المتشددة يوم الاثنين لصالح تمديد منع تسليمات الوقود من مصفاة جرانبوي التابعة لشركة توتال قُرب باريس حتى السادس من جانفي في إطار احتجاجات على مستوى البلاد رفضا لإصلاح مزمع لنظام معاشات التقاعد.

لكن العمال لم يصوتوا لصالح وقف الإنتاج، الذي سيستمر بمعدل مخفض، حسبما قال متحدث باسم فرع النفط في سي.جي.تي.

وأكد متحدث باسم توتال نتيجة تصويت سي.جي.تي يوم الاثنين، مضيفا أن مجموعة الطاقة تواصل استخدام مواقع أخرى لتموين محطات الوقود في منطقة باريس.