أكد المدير العام لضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتهيئة الريفية والصيد البحري، محمد خروبي، زوال اليوم بولاية الوادي أن مصالح الوزارة اعتمدت برنامجا يتضمن آليات تقنية مدروسة كفيلة بامتصاص فائض الإنتاج في مادة البطاطا وتدني الأسعار بالأسواق.



وأبرز ذات المسؤول في لقاء جمعه بممثلي الفلاحين (أزيد من 60 فلاحا) رفقة أعضاء اللجنة الوزارية الموفدة لدراسة عديد انشغالات الفلاحين يتصدرها تدني أسعار مادة البطاطا نجاعة هذه الاستراتيجية المسطرة كبديل عملي من شأنه أن يساهم في استقرار أسعار البطاطا في الأسواق بما يتلاءم متطلبات المنتج واحتياجات المستهلك.



وأشار ذات المتحدث أن هذا البرنامج الإستعجالي (في طور التجسيد) يرتكز أساسا على ثلاث آليات قابلة للتنفيذ شراء المنتوج الفائض من الفلاحين وتخزينه بغرف التبريد وفق مواصفات تقنية يتم استغلاله لاحقا للحفاظ على توازنات الأسعار بالأسواق لحماية المستهلك بالإضافة إلى توجيه التسويق نحو ولايات أقصى الجنوب التي تعرف ارتفاعا جنونيا في هذا المادة واسعة الاستهلاك مع تغطية الوزارة لتكاليف النقل إلى جانب التصدير تقديم تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين لتفعيل عملية التصدير من خلال فتح المعابر الحدودية البرية واعتمادها كمعابر تجارية .