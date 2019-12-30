قال العراق يوم الاثنين إن الضربات الجوية الأمريكية على فصيل عراقي مسلح ستدفعه إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة المتمركز بالعراق.

ووصف مجلس الأمن الوطني العراقي في بيان الضربات الجوية الأمريكية بأنها انتهاك للسيادة مضيفا أن القوات الأمريكية اعتمدت على أولوياتها السياسية واستنتاجاتها الخاصة.

وقال المجلس إن حماية العراق ومعسكراته والقوات المتواجدة فيها مسؤولية قوات الأمن العراقية.