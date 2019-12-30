كشف لوكاس برود، أمين عام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) المكلف شؤون القوانين الناظمة للعبة الشعبية الاثنين، أن على تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" أن تغيّر القرار الذي يتخذ على أرض الملعب فقط في حال وجود خطأ "واضح وصريح"، بعد الجدل التي أثارته التقنية في الآونة الاخيرة لا سيما في الدوري الانكليزي.

منذ اعتمادها في الدوري الممتاز مطلع الموسم الحالي، أثارت الـ"VAR" جدلا واسعا في العديد من القرارات، لا سيما في حالات التسلل.

خلال نهاية الاسبوع وتحديدا في مباريات المرحلة 20 من الـ "برمير ليغ"، ألغيت أهداف لكل من نوريتش، برايتون، شيفيلد يونايتد، ولفرهامبتون وكريستال بالاس بعد الاحتكام الى التقنية، بسبب ميلمترات بسيطة وهامشية (لم تظهر واضحة في العديد منها)، ما أثار الشكوك حول ما إذا كانت التقنية دقيقة بما يكفي لتحديد قرارات بهذه الدقة.

وتساءل المدربون واللاعبون على حد سواء عما إذا على التقنية ألا تستخدم لتغيير قرار اتُخذ على أرض الملعب وبدا صحيحا للعين المجرّدة. وهي فكرة لاقت ترحيب برود، أمين عام مجلس الفيفا، الهيئة المسؤولة عن سن قوانين كرة القدم.

وقال برود، رغم عدم تناوله لحالات معينة حدثت في الدوري الانكليزي، إن توجيهات المجلس تنصح باستخدام "VAR" فقط لتصحيح أخطاء واضحة التي يتم تطبيقها ايضا في حالات التسلل.