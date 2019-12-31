تمكن المتعامل في البريد السريع (خدمة البريد السريع) مجددا من تحسين ترتيبه في التصنيف العالمي للاتحاد البريدي العالمي من المركز الـ63 في سنة 2018 إلى المركز الـ37 في سنة 2019.

وأوضح بيان لهذا الفرع التابع لبريد الجزائر، أنه استنادا للتقرير الأخير لنفس الاتحاد فإن " الأداءات المحققة من طرف المتعامل، خدمة البريد السريع، خلال سنة 2019 حققت تقدما معتبرا بالنسبة لجميع المؤشرات مما سمح لها بتصنيفها في المرتبة الـ37 من أصل 198 بلدا عضوا في جمعية خدمة البريد السريع".

وحسب البيان فإن "الجهود المعتبرة التي تم بذلها من أجل تحسين نوعية الخدمة المقدمة للزبائن سمحت لخدمة البريد السريع بتجاوز 26 بلدا في سنة 2019" .

ويذكر أن خدمة البريد السريع الجزائر تقدمت بـ 121 مرتبة خلال السنوات الأربع الماضية حيث قفزت من المركز الـ158 في سنة 2016 إلى المركز الـ96 في 2017 ثم المرتبة 63 في سنة 2018 لتستقر في المرتبة الـ37 في سنة 2019.

وبهذا يحتل المتعامل المركز الأول في شمال إفريقيا والمركز الرابع في إفريقيا و الخامس ضمن جميع البلدان العربية و هي "مكانة محفزة للجزائر مما يدفع بالمتعامل العمومي الوطني بالتطلع إلى ولوج أسواق جديدة" حسب المتعامل.

وتم منح جائزة الاتحاد البريدي العالمي الخاصة بسنة 2018 للمتعامل في خدمة البريد السريع نظير نوعية الخدمة المقدمة للزبائن و مكافأة للنجاعة المحققة مما يسمح له بالتميز من مجموع 198 بلد عضو في جمعية خدمة البريد السريع/الاتحاد البريدي العالمي.