اقتحم عدد من المحتجين، اليوم الثلاثاء، نقطة التفتيش الأولية في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وأشعلوا النار في الجدار الرئيسي للسفارة.

وأضرم محتجون غاضبون كانوا يشيعون قتلى الحشد الشعبي الذين سقطوا إثر الغارة الأمريكية الأحد الماضي، النار بأجزاء من الجدار الرئيسي للسفارة الأمريكية.

وتضاربت الأنباء حول إجلاء السفير الأمريكي وعدد من الموظفين من مبنى السفارة، ولكن لم تؤكد ذلك أية جهة رسمية، وقيل إنه تم إخلاء أبراج المراقبة في محيط السفارة من العسكريين الأمريكيين.

وناشدت السفارة الأمريكية الحكومة العراقية بالتدخل وتعزيز حماية السفارة.

وحسب مصادر أولية، سقوط جرحى بإطلاق النار من السفارة الأمريكية.