التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء سنة سجن نافذة في حق رجل الأعمال يسعد ربراب.

وكانت المحاكمة قد انطلقت صباح اليوم، حيث توبع يسعد ربراب بمعية متهمين آخرين (شركتين بمثابة أشخاص معنوية) بتهم: مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التزوير واستعمال المزور والتصريح الجمركي الخاطئ.

وبخصوص الشركتين المتابعتين في هذه القضية فيتعلق الأمر بكل من شركة "ايفيكوم" و هي فرع من فروع شركة "سيفيتال" لصاحبها اسعد ربراب و كذا بنك الإسكان للتجارة "هاوسينغ بنك".

في بداية المحاكمة، طلب المحامون من المحكمة مشاهدة فيديو حول الآلة محل المتابعة والمخصصة لتصفية المياه لكن المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بكونها ليست خبيرة في هذا المجال و لكنها قبلت سماع الشاهد صانع الآلة وهو من جنسية نمساوية.

وبعد ذلك، رفعت الجلسة لوقت قصير للاطلاع على قائمة المترجمين لتعيين مترجم حتى يتم الاستماع للشاهد النمساوي.

وكانت المحكمة قد أجلت الأربعاء الماضي، جلسة محاكمة مالك مجمع "سيفيتال"، كما رفضت الإفراج عنه.

وبعد استئناف الجلسة كشفت رئيسة محكمة سيدي أمحمد أن قيمة تضخيم فواتير شراء المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي المستوردة من طرف شركة ايفيكوم، وهي فرع من فروع مجمع سيفيتال، بلغت أزيد من 792 مليون دج، بينما لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 98 مليون و983 ألف دج.

وأوضحت القاضية أثناء استجوابها للمتهمين وهم اسعد ربراب، بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة إيفيكوم، والشخصين المعنويين وهما شركة "ايفيكوم" وبنك التمويل والتجارة "هاوسينغ بنك" والمتابعين بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، "التزوير واستعمال المزور" و"التصريح الجمركي الخاطئ"، أن "الخبرة التي تم إجراؤها بخصوص الفواتير المضخمة أثبتت أن القيمة الحقيقية لهذه المعدات هي أزيد من 98 مليون دج، أي أن الفرق بين الخبرة والمبلغ المضخم هو 691 مليون و 576 ألف و 630 دج".

وأضافت في ذات السياق، مستندة إلى الخبرة المنجزة في 9 أغسطس 2018، أن "دليل الاستعمال لهذه المعدات يحمل تاريخ 2015 بما يثبت أن هذه المعدات قديمة وليست جديدة"، مبرزة أن "تاريخ شحن الحمولة بالمعدات كان في 10 مايو 2018، حيث كان سند الشحن وبيان الحمولة يحملان اسم شركة ايفيكوم رغم أن هذه الشركة لم تكن موجودة في هذا التاريخ بل تم إنشاؤها فيما بعد".

وأكدت أن شركة إيفيكوم "أنشئت بتاريخ 21 مايو 2018 وتم تقييدها في السجل التجاري بتاريخ 22 مايو 2018، أي بعد وصول حمولة المعدات إلى ميناء الجزائر".

وبخصوص البلد المصدر لهذه المعدات, قال المتهم ربراب أن الأمر يتعلق بكوريا الجنوبية لتعقب القاضية بالقول ان الوثائق التي توجد بالملف تنص على أن المصدر هي "شركة أونتي السويسرية التي قدمت لجمارك بلادها فاتورة تحمل مبلغا أقل بكثير من الفاتورة التي قدمت للجمارك الجزائرية".

وكان رد المتهم ربراب بالقول ان"هذه المعدات ذات التقنيات العالية لا توجد مثيلتها في العالم, لأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشاركت في إنجازها 8 شركات من جنسيات مختلفة ألمانية وسويسرية وإيطالية وأمريكية وكذا من كوريا الجنوبية"، مشيرا إلى أن البلد المصدر هو كوريا الجنوبية، لترد عليه رئيسة الجلسة قائلة أنه "لا توجد بالملف أية وثيقة تثبت أن المصدر هو كوريا الجنوبية".

وقال ممثل الشخص المعنوي (شركة إيفيكوم)، حسين حناشي، أن "القانون يسمح بتغيير الاسم المذكور في سند الشحن، حيث كان هذا الأخير باسم شركة سيفيتال قبل أن يتم وضع اسم شركة ايفيكوم".

واعتبر بخصوص قيمة هذه المعدات المنصوص عليها بالفاتورة أنها "فعلا القيمة الحقيقية لها"، مدعما أقوال اسعد ربراب الذي أكد أن كل ما قام به كان "في إطار القانون".

كما أضاف ممثل الشخص المعنوي ايفيكوم أن هذه المعدات "جديدة" خلافا لما أثبتته الخبرة التقنية التي أجراها خبير محلف معين من طرف المحكمة في إطار هذه القضية.

يذكر أن، اسعد ربراب وضع رهن الحبس في 23 أفريل الماضي.