انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة محاكمة رجل الأعمال اسعد ربراب.

المتابع بمعية متهمين آخرين (شركتين بمثابة أشخاص معنوية) بتهم: مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التزوير واستعمال المزور و التصريح الجمركي الخاطئ.

وبخصوص الشركتين المتابعتين في هذه القضية فيتعلق الأمر بكل من شركة "ايفيكوم" و هي فرع من فروع شركة "سيفيتال" لصاحبها اسعد ربراب و كذا بنك الإسكان للتجارة "هاوسينغ بنك".

في بداية المحاكمة، طلب المحامون من المحكمة مشاهدة فيديو حول الآلة محل المتابعة والمخصصة لتصفية المياه لكن المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بكونها ليست خبيرة في هذا المجال و لكنها قبلت سماع الشاهد صانع الآلة وهو من جنسية نمساوية.

و بعد ذلك، رفعت الجلسة لوقت قصير للاطلاع على قائمة المترجمين لتعيين مترجم حتى يتم الاستماع للشاهد النمساوي.

وكانت المحكمة قد أجلت الأربعاء الماضي، جلسة محاكمة مالك مجمع "سيفيتال"، كما رفضت الإفراج عنه.

يذكر أن، اسعد ربراب وضع رهن الحبس في 23 أفريل الماضي.