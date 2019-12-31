تدخلت، صباح اليوم الثلاثاء، الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية بغليزان إثر تلقيها نداء في حدود الساعة الثالثة صباحا وعشرين دقيقة، جراء وقوع حادث مروع على مستوى الطريق الوطني رقم 7 بدوار أولاد العربي بلدية جديوية نجم عن انحراف سيارة من نوع رونو سمبول واصطدامها بجدار موقف الحافلات.

الحادث أسفر عن وفاة شخص في عقده الثالث وإصابة شخصين بإصابات متفاوتة الخطورة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما بمكان الحادث ومنها تمّ تحويلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات الصحية بذات البلدية.