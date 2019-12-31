التزمت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء، بضمان الخدمة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة 2020، وذلك ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية الساعة 15 مساء، من أجل إصلاح التعطلات وصيانة الشبكة خلال يوم العطلة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه "بالإضافة إلى الوكالات التجارية الرئيسية على مستوى كل ولايات الوطن، فإن الوكالات التجارية المعنية بالدوام بالجزائر العاصمة هي: القبة، برج البحري، باب الزوار، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراڤة، باب الوادي وزرالدة".

وكشفت اتصالات الجزائر، أنها تعتزم خلال السنة الجديدة 2020، "مواصلة تعزيز إستراتيجيتها التي ترمي إلى التقرب أكثر من شركائها من خلال رقمنة خدماتها عن طريق ضمان جودة خدمات عالية الأداء، ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى تجربة عملاء عالية المستوى بفضل شبكة أكثر موثوقية.