تمكنت، اليوم الثلاثاء، مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة وادي الدخيل، بلدية القل ولاية سكيكدة، من إلقاء القبض على إرهابيين، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن أحدهما أصيب بجروح، ويتعلق الأمر بكل من "بودماغ إلياس" المكنى "إدريس" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 و"علواش يونس" المكنى "أبوتراب" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017، اللذين كانا رفقة ستة نساء وسبعة (07) أطفال.

هذه العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية من نوع كاربين.



