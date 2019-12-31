توفي شخص وأصيب 24 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الثلاثاء، في حادثي مرور متفرقين وقعا صبيحة اليوم الثلاثاء بكل من بلديتي بوقطب وتوسمولين في ولاية البيض، حسبما علم لدى مدير المؤسسة استشفائية العمومية ببوقطب.

وقال بوعزة عبد الوهاب لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحادث الأول وقع ببلدية توسمولين ونجم عن اصطدام بين شاحنتين مخلفا هلاك شخص يبلغ من العمر 50 سنة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم مابين 40 و50 سنة وقد تم تحويل المصابين نحو مستشفى بوقطب لتلقي العلاج، بينما حولت جثة المتوفي نحو مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

كما تم تسجيل حادث مرور آخر بمدخل بلدية بوقطب على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ونجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل بين الخط الرابط بين ولايتي البيض وسعيدة وشاحنة ذات صهريج محملة بمادة البنزين. وخلف الحادث وفقا لذات المصدر إصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث سنوات و75 سنة.

وتم تحويل المصابين من طرف مصالح الحماية المدنية نحو مستشفى بوقطب لتلقي العلاج، ليتم بعدها تحويل تسعة أشخاص من بين هؤلاء الجرحى نحو المستشفى الجامعي لولاية سيدي بلعباس لتلقي العلاج نظرا لحالتهم الحرجة. من جانبها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات هذين الحادثين.