لفظت أمواج البحر ليلة الإثنين إلى الثلاثاء جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها بشاطئ بوزجار (عين تموشنت)، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت.

وقد وجدت الجثة في حالة بداية التعفن من جنس ذكر يرتدي سترة نجدة يرجح أن الضحية تتعلق بأحد مرشحي الهجرة غير الشرعية ممن باءت رحلتهم بالفشل في عرض البحر، كما أبرزه ذات المصدر الأمني.

وفيما حولت الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "أحمد مدغري" بعين تموشنت فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد هوية صاحب الجثة وملابسات حالة الوفاة، مثلما أشير إليه.