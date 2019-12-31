أمرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء النعامة اليوم الثلاثاء بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية مشرية رفقة 5 مقاولين وموظف إداري الحبس المؤقت أين يتابعون في قضية فساد حسبما علم من مصدر قضائي.

وقد صدر الأمر بإيداع المتهمين بعد أن استأنفوا قبلها مذكرة توقيف صدرت في حقهم من قاضي التحقيق لدى محكمة عين الصفراء الذي وجه لرئيس بلدية مشرية تهم إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور ومخالفة التشريع المعمول به في إبرام الصفقات العمومية وتبديد المال العام وكذا إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، حسبما أوضحه ذات المصدر.

وأضاف نفس المصدر أن المقاولين الخمسة المتورطين في هذه القضية الذين أودعو الحبس المؤقت وجهت لهم تهمة المشاركة في إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم المعمول به والحصول على امتيازات غير مبررة فيما وجهت تهم استغلال الوظيفة والمشاركة في تبديد أموال عمومية إلى جانب عدم الإبلاغ عن جنحة تبديد أموال عمومية لموظف إداري مكلف بمراقبة ومتابعة الصفقات العمومية يعمل بمصالح بلدية مشرية والذي أودع بدوره الحبس المؤقت.

ويتابع الأشخاص المتهمون في قضية تتعلق بتجاوزات في كيفية منح الصفقات والاستفادة من مشاريع في مجال بتوسيع شبكة الإنارة العمومية عبر أحياء مدينة مشرية وكذا أشغال أخرى لصيانة مقبرة سيدي مربوح بنفس البلدية، بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم العمول بهما، كما أشير إليه.