تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت مؤخرا من الإطاحة بشبكة إجرامية تورطت في اختطاف قاصر تحت التهديد بالسلاح الأبيض والتي تم تحريرها خلال نفس العملية، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء الهيئة الأمنية المذكورة.

وأوضح المصدر أنه بناء على معلومات وردت يوم الخميس الماضي إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت مفادها قيام مجموعة إجرامية باختطاف قاصر تحت التهديد بالسلاح الأبيض أطلق عناصر من الدرك الوطني عملية بحث والتحقيق في الحادث لا سيما من خلال تنشيط عنصر الاستعلام لتحديد مكان المختطفين.

وقد بينت التحريات أن الخاطفين لجأوا لموقع أحد الوديان بالقرب من مزرعة "مرطة " بطريق عين بوشقيف حيث تم تطويق المكان وتوقيف أحد المتورطين فيما تمكن شخصين آخرين من الفرار تاركين وراءهما الضحية التي وجدت في حالة ذعر حيث صرحت أنه تم إرغامها تحت التهديد على ركوب سيارة من خلال سحبها القوة.

وأضاف ذات المصدر أنه "تم تحديد هوية أفراد الشبكة الفارين ويجري البحث من أجل توقيفهم كما تم حجز السيارة التي استعملت في عملية الاختطاف حيث وبعد تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار واختطاف قاصر تحت التهديد بالسلاح الأبيض".